Salzgitter. Unbekannte haben am Freitagmorgen mehrere Papiercontainer in der Straße Stromtal in Salzgitter angezündet. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Bisher unbekannte Täter haben mehrere Altpapiercontainer in Salzgitter in Brand gesetzt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro (Symbolbild).

Polizei Salzgitter Unbekannte setzen Altpapiercontainer in Salzgitter in Brand

Unbekannte Täter haben in Salzgitter Lebenstedt am frühen Freitagmorgen den Inhalt mehrerer Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Laut eines Polizeiberichts beläuft sich der Schaden an den drei Containern auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu diesem Fall können unter (05341) 18970 gegeben werden.

Einbruch in Wohnung in Salzgitter Bad

In Salzgitter Bad sind am Donnerstagnachmittag unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Eines Polizeiberichts zufolge hebelten die Täter dafür die Wohnungstür auf. Die Polizei konnte bisher nicht sagen, ob etwas gestohlen worden ist oder wie hoch der entstandene Schaden ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (05341) 18970 an.

red

