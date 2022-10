Glasfasernetz soll in sechs Salzgitteraner Orten ausgebaut werden

Bürger entscheiden über Glasfasernetz in Calbecht, Drütte, Engerode, Immendorf, Reppner und Waldsiedlung – 33 Prozent Vertragsabschlüsse für den Ausbau und den kostenlosen Hausanschluss werden benötigt, teilt Deutsche Glasfaser mit. Dafür startet das Unternehmen am 5. November die Nachfragebündelung.

Bis zum Stichtag 11. Februar 2023 können die Anwohner in den Ausbaugebieten im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte mitziehen, steht dem Ausbau nichts mehr im Wege, heißt es weiter.

Die neue Infrastruktur berücksichtige alle Haushalte in den Ausbaugebieten und schaffe die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden könnten. Dann allerdings müssten diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen, so das Unternehmen weiter.

Infoabende sind geplant

Das Team von Deutsche Glasfaser informiert ausführlich über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf auf vier Infoabenden und in dem eigens eingerichteten Servicepunkt in Salzgitter-Bad, Kaiserstraße 22. Der Servicepunkt ist ab 4. November wie folgt geöffnet: freitags von 9 bis

13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr.

Termine für die Infoabende: Calbecht und Engerode am Montag,

7. November, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Engerode, Triftweg 30; für Reppner am Dienstag,

8. November, 19 Uhr, im Feuerwehrhaus Reppner, Am Kirchhof 20a; für Drütte und Immendorf am Donnerstag, 10. November, 19 Uhr, im Vereinsheim MTV 1906 Immendorf, Drütter Straße; für Waldsiedlung am Montag, 14. November, 19 Uhr, im Gemeinderaum der Gnadenkirche, Burgstraße 42.

Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser Bürger zu Hause besuchen und auf Wunsch beraten. Einen persönlichen Beratungstermin können Interessierte auch unter der Rufnummer (02861) 8133410 vereinbaren.

Auch Servicehotline ist nutzbar

Die Bürgerinnen und Bürger können sich auch über die Servicehotline (02861) 89060900 beraten lassen und einen Vertrag abschließen. Weiterhin ist das Abschließen eines Vertrages auch online unter deutsche-glasfaser.de möglich. Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de/salzgitter-phase-5 verfügbar. Hier finden Bürgerinnen und Bürger auch Details über den Stand der Nachfragebündelung.

red

