Feuerwehr Salzgitter Unfall in Gebhardshagen: Autos krachen auf Landstraße zusammen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagvormittag in Salzgitter-Gebhardshagen ereignet. Gegen 10.40 Uhr kam es auf der Nord-Süd-Straße in Höhe der Kreuzung Erzwäsche zur Kollision zweier Autos. Wie die Polizei vor Ort berichtet, fuhr der Fahrer eines roten Hondas über eine rote Ampel und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden schwarzen VW Passat.

Durch den Aufprall kam der VW Passat erst nach einigen Metern zum Stehen. Verletzt wurde laut Einsatzleiter Guntram Vollmer von der Berufsfeuerwehr Salzgitter niemand. Lediglich eine Familie aus dem beteiligten Fahrzeug stehe unter Schock und werde durch den Rettungsdienst betreut.

Für die Feuerwehr galt es, die Fahrzeuge auf auslaufende Flüssigkeiten hin zu überprüfen. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich temporär gesperrt werden, was ein Verkehrschaos auf der vielbefahrenen Landesstraße auslöste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mehr aus Salzgitter:

Polizei stoppt Auto: Fahrer steht unter Kokain-Einfluss

In der Brigittenstraße in Salzgitter-Bad stoppten Beamte in der Nacht zu Samstag zudem ein Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Wie die Polizei mitteilt, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein freiwilliger Vortest ergab, dass es sich dabei um Kokain handelte. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, heißt es.

lux/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de