Polizei Salzgitter Tankstellen-Überfall in Salzgitter – Polizei fahndet erfolglos

Die Salzgitteraner Polizei bittet um Hinweise zu einem Tankstellen-Überfall in Salzgitter-Bad. (Symbolbild)

Salzgitter. Eine Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad ist am Samstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen überfallen worden.