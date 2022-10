Salzgitter. Ende November zieht die Burgerkette in eine leerstehende Kneipe in der Neißestraße – mit diesem Modell will sie überzeugen.

An der Neißestraße 66 soll die neue Filiale von "burgerme" in Salzgitter entstehen.

burgerme Salzgitter So will die Burgerkette burgerme Salzgitter erobern

Es gibt neue Entwicklungen in der Neißestraße in Lebenstedt. Dort, wo die ehemalige Kneipe „Hopfenspeicher“ schon eine Weile leer steht, hängen seit einigen Tagen Plakate und Banner, die den neuen Pächter ankündigen: Die 2010 in München gegründete Kette „burgerme“ will nun auch in Salzgitter eine Filiale eröffnen.

Eröffnung für Ende November geplant

Schon für Ende November dieses Jahres ist die Eröffnung geplant, wie burgerme-Geschäftsführer Jens Hochhaus auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Die Kette hat laut eigenen Angaben mittlerweile über 150 Standorte in Deutschland und den Niederlanden. Wie viele andere Filialen, soll auch die in Lebenstedt in der Neißestraße 66 ein sogenannter Franchise-Store werden. Dabei kaufen Franchisenehmer eine Lizenz für Ihr Franchiseunternehmen und dürfen gegen diese Gebühr die ursprüngliche Idee hinter dem Franchise an einem neuen Standort umsetzen. Sie eröffnen also eine neue Filiale auf Basis des Konzepts und werden dadurch Teil der Kette.

Öffnungszeiten stehen bereits fest

Auch die Öffnungszeiten für „burgerme“ in Salzgitter stehen bereits fest, wie Hochhaus berichtet. Alle Burgerfans können Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 22 Uhr Speisen und Getränke aus dem Sortiment der Burgerkette bestellen. Das reicht vom klassischen Burgermenü über vegetarische und vegane Varianten bis hin zu Milchshakes, verschiedenen Desserts und Beilagenoptionen. Für ein typisches Menü mit Burger, Pommes und Getränk zahlen Kunden zwischen 11 und 14 Euro.

Lieferdienst als Kerngeschäft

Das Kerngeschäft der Kette ist laut Hochhaus der eigene Lieferservice. Auch Bestellungen und Besuche in der Filiale sind möglich. Diese machen aber nur einen kleinen Anteil des Umsatzes von „burgerme“ aus. In Salzgitter trifft die Burgerkette auf einiges an Konkurrenz. Neben den Fast-Food-Giganten „McDonalds“ und „Burgerking“ liefern auch viele kleine, inhabergeführte Restaurants mittlerweile ihr Essen in der Stahlstadt aus. Sogar einige Braunschweiger Restaurants haben ihre Liefergebiete bis nach Salzgitter ausgeweitet.

Lieferversprechen in 25 Minuten

Hochhaus sagt, „burgerme“ könne vor allem durch die Kombination von frischen Zutaten und schneller Lieferung überzeugen. Das Versprechen des Unternehmens: Innerhalb von 25 Minuten ab einer Bestellung werden Burger, Pommes und Co. zubereitet und von den eigenen Lieferanten innerhalb des Liefergebietes an die gewünschte Adresse gebracht.

Mit Grillmeister und Kurieren soll die neue Filiale laut Hochhaus außerdem ungefähr ein Dutzend neue Arbeitsplätze in Salzgitter schaffen.

