Polizei Salzgitter Tödlicher Unfall in Salzgitter: Auto kollidiert mit Traktor

Rettungshubschrauber-Notarzt Tobias Jüttner zeigt, wie es in einem Christoph 30 aussieht. Video: Katrin Schiebold

So sieht ein Rettungshubschrauber von innen aus

Salzgitter. In Salzgitter ist es am Dienstagmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei starb der 35-Jährige noch an der Unfallstelle.