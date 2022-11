Salzgitteraner des Jahres: Wer folgt auf Barbara Piefke/Ralf Maly?

Salzgitter. Der Wanderpokal ist für wenige Tage wieder bei der Salzgitter Zeitung. Am Donnerstag wird er an den neuen Preisträger überreicht.

Barbara Piefke und Ralf Maly sind die Salzgitteraner des Jahres 2021 - und haben sich jetzt vom Wanderpokal verabschiedet. Am Donnerstag wird er an den Preisträger 2022 überreicht.

Sie waren das erste Preisträger-Duo beim „Salzgitteraner des Jahres“: Barbara Piefke vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und Ralf Maly von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG). Beide wurden im vergangenen Jahr für ihren Einsatz im Impfzentrum Salzgitter ausgezeichnet. Barbara Piefke hat mehr als 800 Stunden gezählt – Ralf Maly habe das Zählen irgendwann aufgegeben, berichtete er, doch komme er mindestens auch auf diese Zahl.

Am Donnerstag wird der Salzgitteraner des Jahres 2022 ausgezeichnet

Am Freitag haben wir nun den beiden Preisträgern einen Besuch abgestattet – um über das vergangene Jahr und ihren Einsatz für DRK und DLRG zu reden. Und um ihnen zu danken und den Wanderpokal abzuholen. Denn der wird am Donnerstag, 17. November, an den neuen oder die neue Preisträgerin überreicht. Übrigens zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder im Rahmen einer Präsenz-Veranstaltung. Unser Partner beim „Salzgitteraner des Jahres“ ist auch in diesem Jahr die TAG Wohnen.

Was haben die beiden für Resonanz auf den Gewinn des Ehrenamtspreises unserer Zeitung erfahren? „Bei uns ging die Nachricht bis hoch zu Vorstand und Präsidium auf Landesebene“, berichtet Barbara Piefke. Und ganz viele Menschen in Salzgitter hätten sie auf die Auszeichnung angesprochen. Ähnlich bei Ralf Maly. Auch bei ihm sei die Resonanz positiv gewesen.

Die Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen übrigens sei kein Einzelfall, sondern inzwischen Alltag – und ganz sicher auch ein Zukunftsmodell. Denn in Zeiten, in denen sich kaum noch jemand fest und dauerhaft an Vereine binden wolle, müssten Kräfte und Ressourcen gebündelt werden, sind sich die „Salzgitteraner des Jahres 2021“ einig. „In Sachen Nachwuchs sieht es nicht so gut aus. Das geht schon ein paar Jahre so. Wir haben aber auch viel zu wenig Gelegenheit, den Jugendlichen unser Anliegen näher zu bringen“, sagt Barbara Piefke. Und Ralf Maly fügt hinzu: „Wir haben mal begonnen, Schulsanitäter auszubilden. Doch die Arbeitsgemeinschaft findet montags am Vormittag statt. Das ist für uns Ehrenamtliche nicht zu leisten.“

Während die DLRG versuche, die Kinder nach den Schwimmkursen mit Jugendgruppen zu halten, gebe es beim DRK keine Jugendgruppen mehr. „Es fehlt uns daher der Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Die Konsequenz ist unter anderem, dass es in vielen Orten keine Ortsgruppen des DRK mehr gibt“, erklärt Barbara Piefke das Dilemma. Sie selber sei durch ihre Mutter, die DRK-Mitglied gewesen sei, an das Ehrenamt herangeführt worden. Maly sei über den Tauchsport zur DLRG gekommen. Beide sind sich sicher: Sie würden sich immer wieder ehrenamtlich engagieren. Auch wenn es manchmal herausfordernd und schwierig sei.

Das Preisträger-Duo 2021 blickt zurück auf die Auszeichnung und die Zeit danach

Und für beide sei die Ehrung im vergangenen Jahr etwas ganz Besonderes gewesen. Selber einmal im Mittelpunkt zu stehen… Keine alltägliche Sache. Wer wird denn nun Nachfolger oder Nachfolgerin des DRK/DLRG-Duos? Unsere Leser haben in einer Online-Abstimmung über den „Salzgitteraner des Jahres 2022“ entschieden.

Zur Wahl standen: Vera Eberlein, die gute Seele des Diakonie-Treffs am Schinkelweg, Pfarrerin Marlen Below, die mit ihrem Outing ein Vorbild für andere ist, Jasmin Bartels, die sich für den Blinden- und Sehbehindertenverein sowie den Erhalt der Förderschulen Lernen engagiert, Familie Söhler, die im Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr ist, und Maik Hentschel, der Zivilcourage gezeigt hat.

Am Donnerstagabend lüften wir das Geheimnis im Café del Lago in Lebenstedt.

Die Preisverleihung:

Der Salzgitteraner oder die Salzgitteranerin des Jahres 2022 wird am Donnerstag, 17. November, gekürt. Die Preisverleihung ist für geladene Gäste – unter unseren Lesern haben wir einige Karten verlost. Um 17 Uhr eröffnen zwei Baddeckenstedter Musiker, die auf den Bandnamen „Who’s Bianca“ hören, die Verleihung mit einem Welthit von Ed Sheeran. Sie werden den Abend mit Popsongs begleiten. Nach Grußworten werden die Kandidaten noch einmal vorgestellt. Mit jedem der fünf Kandidaten – Vera Eberlein, Marlen Below, Jasmin Bartels, Familie Söhler und Maik Hentschel – haben wir einen kleinen Film gedreht. Dann wird es richtig spannend: Die drei Preisträger werden geehrt. Ab 18.15 Uhr klingt die Preisverleihung bei einem Get-Together aus.

