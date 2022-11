Salzgitter-Bad. Bei einer Alkoholfahrt in Salzgitter-Bad kollidierte ein 23-Jähriger mit Verkehrszeichen und Bäumen. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

Polizei Alkoholfahrer baut Unfall in Salzgitter-Bad und flüchtet zu Fuß

Ein 23-jähriger Fahrer ist am Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad abgekommen und in einer Rechtskurve mit mehreren Verkehrszeichen und Bäumen kollidiert. Auf dem Dachliegend kam sein Auto schließlich zum Stillstand, teilt die Polizei mit. Der verletzte Fahrer flüchtete fußläufig von der Unfallstelle. Wenig später stoppte ihn die Polizei. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und stellte den Führerschein des Mannes sicher. Mit seiner Alkoholfahrt verursachte der 23-Jährige einen Schaden von mindestens 45.000 Euro.

