Jugendliche zum Volkstrauertag: Der Krieg macht keine Pause

Die Friedensgebete am Freitag in der Heilig-Kreuz-Kirche wurden mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs zur Selbstverständlichkeit. Die literarischen Lesungen kriegskritischer Texte zum Volkstrauertag sind es ebenso – und das bereits seit vielen Jahren.

Angeleitet durch die Diakonin Christiane Busch kamen am späten Sonntagnachmittag für eine ergreifende Stunde sechs junge Leute, allesamt Mitglieder der evangelischen Jugend der Kirchengemeinde Gebhardshagen-Calbecht-Engerode zusammen.

An jenem Nachmittag hielten Lina Klages, Sarah-Christin Stahl, Lena Trautmann, Adele Hoppe und Ellen Hoppe Texte des am 21. November 1947 verstorbenen Schriftstellers Wolfgang Borchert parat. Reinhard Försterling, Mitglied der Literarischen Gesellschaft Salzgitter, unterstützte die Jugendlichen bei der Literaturauswahl. Nicht zuletzt das Gedenken an den 75. Todestag von Wolfgang Borchert rückte den bis heute unvergessenen Nachkriegsschriftsteller in den Mittelpunkt.

Generationen von Schülern hielten seine Werke bereits in ihren Händen: Die von Borchert verfassten Texte besitzen eine bemerkenswerte Ausdrucksfülle und beschreiben eine von vorherigen Kriegsjahren überschattete Zeit in düsterer Atmosphäre. Niemals macht er zu viele Worte, das erlebte Entsetzen zu beschreiben. Die Szenerie. Die Not. Den Tod. Borchert gilt als Meister des Weglassens, bietet ein Minimum an Handlung und Personen. Ausschließlich im Kopfkino des Lesers/Zuhörers entzündet die Erzählung ihren Inhalt.

Immer düster, traurig, verzweifelt… selten voller Hoffnung. Aber gerade diese ungewöhnliche, schriftstellerische Eigenschaft ließ Borchert, der, gezeichnet von Entbehrungen und schweren Krankheiten, das Kriegsende nicht einmal drei Jahre überlebte, unsterblich werden. Borchert war 18 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann. Und er war ein kranker, gebrochener Mann, als der Krieg endete. Wolfgang Borchert starb am Krieg - wohlgemerkt nicht im Krieg! Seine bemerkenswerte Art des Schreibens machte seine Geschichten zeitlos und ortsungebunden. Sie könnten überall auf der Welt geschehen – vor 80 Jahren – oder just zu diesem Zeitpunkt. „Es ist erschreckend, wie aktuell seine Texte sind“, betonte Diakonin Christiane Busch. Der Krieg machte – seit Wolfgang Borchert seine Geschichten niederschrieb – in der Welt noch keine Pause. Eine nachdenkliche Stunde „Trümmerliteratur“ wurde so den Zuhörern zwischen Kurzgeschichten und Prosa-Texten geboten: „Die Küchenuhr“, „An diesem Dienstag“, „Vier Soldaten“ und „Nachts schlafen die Ratten doch“, um nur einige zu nennen. Untermalt wurde die Lesung von Janne Meinecke am Keyboard. Ergriffen von der Veranstaltung erklang am Ende kein Applaus. Wortlos oder mit einem kurzen „Danke“ gingen die Zuhörer, erfasst von eignen Gedanken, in den nebligen Novemberabend.

