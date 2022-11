Polizei ermittelt nach räuberischer Erpressung in Salzgitter

Salgitter-Bad. In einer Tankstelle in Salzgitter bedrohte ein 18-Jähriger den Angestellten und stahl Geld. Die Polizei stelle ihn und ermittelt zu weiteren Taten.

Ein Mann hat am Samstag gegen 18:20 Uhr den Angestellten einer Tankstelle in der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad mit einem Messer bedroht. So erbeutete der Täter nach Angaben der Polizei Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ermittelten die Beamten noch am selben Tag den 18-jährigen Täter aus Salzgitter und nahmen ihn fest. Aufgrund fehlender Haftgründe für eine Untersuchungshaft entließen die Polizisten den Mann schließlich. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann weitere ähnliche Taten begangen haben könnte.

red

