Hier ist sie – die Lösung unseres Salzgitter-Adventskalenders

24 Mal waren wir für Sie in Salzgitter unterwegs, um Rätsel für unseren Adventskalender zu fotografieren. Offenbar hat Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, unser Bilder-Adventskalender genauso viel Spaß bereitet wie uns. Sie waren fleißig im Stadtgebiet unterwegs, haben sich zum Teil sogar zu Rätselgruppen zusammengeschlossen, sich ausgetauscht und beraten. Und am Ende mussten wir tatsächlich losen. Es hat mehrere Einsendungen gegeben, in denen all unsere 24 Bilderrätsel richtig gelöst waren. Klasse!

Das Los hat ergeben: Gewonnen hat Familie Tuski aus Salzgitter-Bad. „Vielen Dank für das sehr schöne und für unsere Familie spannend gestaltete Bilderrätsel, das zu lösen unserer gesamten Familie sehr viel Freude bereitet und einige Bewegung in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe und uns ein paar Ausflüge im Salzgitter-Gebiet eingebracht hat“, schreibt die Rätsel-Familie. Vielen Dank dafür! Wir freuen uns auf einen Besuch bei Ihnen, um genau zu erfahren, wie Sie all die Rätsel gelöst haben - und wer alles mitgeraten hat...

Größte Knackpunkte waren offensichtlich die Türchen 16, 17 und 18. Das hat die Auswertung der Einsendungen ergeben. Der Löwe steht tatsächlich in Ringelheim. Ganz viele unserer Leserinnen und Leser hatten auf Flachstöckheim getippt. Und der trutzige Wehrturm gehört tatsächlich zur Kirche in Waten-stedt. Zugegeben: Mit der Tonkuhle Thiede haben wir es Ihnen richtig schwer gemacht.

Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Hier nun noch einmal die Rätsel und die Lösungen:

Tür 24

Tür 24: Die Blide an der Burg Lichtenberg. Foto: Marvin Weber

Für unser letztes Türchen waren wir erneut auf historischen Pfaden in Salzgitter unterwegs. Diesmal reicht die Geschichte des Ortes, an dem unser Foto entstanden ist, bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Im Vordergrund ist eine Kriegsmaschine zu sehen, die zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht dort gestanden hätte. Denn sie trat im zwölften Jahrhundert erstmals häufiger in Mitteleuropa in Erscheinung. Bau und Bedienung dieses Geräts setzte großes Fachwissen voraus. Haben Sie eine Idee, wo solch ein Gerät heutzutage noch in Salzgitter steht? Dann rätseln Sie ein letztes Mal in diesem Jahr mit und senden uns Ihre Lösungen bis zum 30. Dezember per Mail. Viel Spaß!

Tür 23

Tür 23: Luftbild der Salzgitter-AG. Foto: Verena Mai / Funke Niedersachsen

Für Türchen Nummer 23 geben wir unserem Adventsrätsel noch einmal einen neuen Dreh. Wir wollen dieses Mal wissen, worauf wir in unserem Luftbild geblickt

haben. Das Bild ist bei einer Reportage mit dem Motorflugclub Salzgitter entstanden. Dafür haben wir uns mit einem der Flugfreunde in eine Maschine gesetzt und Salzgitter von oben betrachtet. Startpunkt war

übrigens der Flugplatz an der Eisenhüttenstraße 75.

Das Bild ist kurz nach dem Start entstanden. Den genauen Ort, an dem wir dieses Foto gemacht haben, müssen Sie hier natürlich nicht nennen. Aber der Komplex, den wir fotografiert haben, hat eine Adresse. Die wollen wir für unser Rätsel wissen. Das Bild ist im Luftraum im Norden Salzgitters entstanden. Der Stichkanal deutet sich am linken Bildrand schon ein wenig an.

Tür 22

Der Adventskalender der Salzgitter-Zeitung befindet sich auf der Zielgeraden: Wir suchen das 22. Türchen, das vier gelbe Fässer zeigt. Diesmal sind wir im Norden der Stadt unterwegs, wo man häufiger auf gelbe Fässer trifft. In Salzgitter ist jedem klar, was das bedeutet: Es handelt sich um einen stillen Protest gegen die Einrichtung von Schacht Konrad als atomarem Endlager, wie es derzeit in Arbeit ist.

Tür 22: Fässer an einem Haus in Üfingen. Foto: Amelie Göhlich / Funke Niedersachsen

Doch wo finden sich diese besonders angeordneten Fässer? Wo wird die Aufmerksamkeit von Passanten auf diese Art auf den atomaren Aspekt der Stadt Salzgitter gelenkt?

Tür 21

Für Türchen Nummer 21 unseres Salzgitter-Adventskalenders waren wir bei einer alten Minenanlage unterwegs und haben eine alte Güterlore fotografiert. Salzgitters Geschichte ist stark mit dem Bergbau verwoben. Daher werden sie Loren dieser Art oder ähnliche an vielen Orten der Stahlstadt finden.

Tür 21: Erzlore am Veranstaltungsort Haverlahwiese. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Diese hier steht im Süden Salzgitters – noch hinter Gebhardshagen. Sie weist auf den früheren Verwendungszweck des Gebäudekomplexes hinter ihr hin. Heutzutage beinhaltet dieser übrigens unter anderem eine große Eventhalle, die man beispielsweise für Abibälle oder Hochzeiten mieten kann.

Tür 20

Heute ist unsere Aufgabe ganz schön kniffelig. Vielleicht aber haben Sie trotzdem eine Idee, wo diese Figur wohl zu finden ist… Ein paar Hinweise gibt es hier noch. Vielleicht klappt es dann. Dieses Rätsel können Sie lösen, wenn Sie im Garten eines bedeutenden Bauwerks in Salzgitter unterwegs sind. Viele Menschen kommen hierher, denn es finden oft Veranstaltungen statt – und es gibt immer etwas zu sehen.

Tür 20: Statue im Museumsgarten von Schloss Salder. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Gegenüber unserer Figur befinden sich Zeugnisse der Bergbau-Geschichte der Stadt. So. Nun sollte es aber klappen. Was suchen wir – und wo steht es?

Tür 19

Tür 19: Franzosenbrücke über die Innerste bei Ringelheim. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Hinter unserem Türchen Nummer 19 verbirgt sich eine Brücke. Aber: Über welchen Fluss führt sie, wo befindet sie sich – und wie heißt sie? Sie sehen schon: Fragen über Fragen.

Fest steht: Die Brücke ist alt, im Jahr 1593 wurde sie einst erbaut. Sehr viel später verlief auf ihr eine Bundesstraße. Wo sich unser heutiges Türchen befindet? Das verraten wir selbstverständlich nicht. Einen Hinweis gibt es aber wohl: Sie steht zwischen zwei Orten im Südwesten der Stadt.

In einem der Orte, der übrigens rund 2000 Einwohner hat, befindet sich ein pharmazeutisches Unternehmen. So. Nun sollten Sie langsam eine Idee haben. Oder?

Tür 18

Tür 18: Teich an der Tonkuhle in Thiede. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Türchen Nummer 18 ist einmal etwas anderes. Wir suchen kein Haus, Denkmal oder Bauwerk, sondern wirklich einen Ort. Dort, wo einst ein Rohstoff abgebaut und später auch illegal Müll entsorgt wurde, ist inzwischen ein kleines Naturparadies entstanden. Hier lassen sich Tiere und Pflanzen entdecken, hier können Sie auch einfach einmal durchatmen, die Seele baumeln lassen. Viele Salzgitteraner kommen hierher, um einfach die Natur zu genießen. Ein weiterer Tipp noch: Von hier aus ist es nicht mehr weit in die Nachbarstadt. Na, haben Sie eine Idee?

Tür 17

Tür 17: Die alte Wehrkirche in Watenstedt. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Für Türchen Nummer 17 müssen Sie ganz schön den Kopf recken, um es ganz zu sehen. Es handelt sich um ein historisches Bauwerk. Soviel sei verraten. Und: Gleich nebenan steht ein Ehrenmal. Ein Tipp noch: Weder in Lebenstedt noch in Salzgitter-Bad werden sie dieses trutzige Bauwerk finden. Und wenn Sie wollten, könnten Sie im Innern eine Pause einlegen, zur Ruhe kommen. Na, was suchen wir hier heute? Haben Sie schon eine Idee?

Tür 16

Tür 16: Löwe am Schloss Ringelheim. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Tiere gibt es viele in Salzgitter, besonders Wassertiere. Auch unser 16. Türchen des Adventskalenders befasst sich mit einem Tier, das in freier Natur allerdings im Stadtgebiet nicht vorkommt. Es ist ein Löwe aus Stein, der in einer Detailaufnahme zu sehen ist. Solche Löwen gibt es nicht allzu viele in der Stahlstadt, und wir verraten auch noch, dass wir im Süden Salzgitters unterwegs waren. Und obwohl es sich nicht um ein Wassertier handelt, befindet sich auch Wasser in der Nähe. Wo also bewacht das Raubtier was genau?

Tür 15

Tür 15: Blick in die Vöppstedter Ruine in Salzgitter-Bad. Foto: Verena Mai

Unser SZ-Adventskalender mit Detailaufnahmen unserer Redakteure von prägenden Stellen Salzgitters hatte bereits Halbzeit und bewegt sich weiter im Zickzack durch die Stadt und ihre Ortsteile. Für das 15. Türchen waren wir wieder im Süden der Stahlstadt unterwegs. Schon wieder ist ein Torbogen zu sehen – aber ein ganz besonderer: Wir suchen ein Gebäude, das zu jeder Jahreszeit mit seinen Farben und seiner Atmosphäre bestimmt zu den meistfotografierten in seinem Ortsteil gehört – und ein wunderbares Postkartenmotiv abgibt. Es liegt einigermaßen zentral, ist aber von Grün umgeben. Das Gebäude wurde für vielfältige Zwecke genutzt im Laufe der Zeit. Heute wird es offiziell nur zu besonderen Jahrestagen besucht, ist aber frei

zugänglich. Auch eine Theateraufführung hat hier schon stattgefunden. Und noch ein Tipp: Sein Name verweist auf ein Dorf, das es längst nicht mehr gibt.

Tür 14

Tür 14: Kunstwerk vor der Kniki in Salzgitter-Bad. Foto: Verena Mai

Für das 14. Türchen des Adventskalenders der Salzgitter-Zeitung muss man in den Süden schauen. Dort befindet sich ein Gebäude, das bereits vor der Gründung der Stadt Salzgitter existierte. Es ist ein Kleinod, das viele Salzgitteraner in ihr Herz geschlossen haben.

Obwohl es nicht gerade in der Innenstadt postiert ist, kommt man häufig daran vorbei, auch, weil sich andere Institutionen in der Nähe befinden, die viel Publikum anziehen. Das Gebäude, das wir suchen, ist ebenfalls ein Ort der Begegnungen – des kulturellen, musikalischen, literarischen Vergnügens. Ursprünglich war es einmal für einen anderen Zweck gedacht, was man dem Gebäude auch noch ansieht. Die Nordseite ist übrigens mit Muscheln und einem Löwenkopf verziert, und neben dem Eingang befindet sich ein Kunstwerk, das auch zum Teil auf unserem Bild zu sehen ist. Der Name des Gebäudes verweist auf einen Ort, der schon länger eingemeindet ist. Es gibt aber eine allgemein genutzte Abkürzung, quasi einen Spitznamen, was die Verbundenheit der Salzgitteraner mit diesem Gebäude unter Beweis stellt.

Tür 13

Tür 13: Torbogendetail der Wasserburg Gebhardshagen. Foto: Verena Mai

Das 13. Türchen unseres SZ-Adventskalenders liegt in Salzgitters Süden. Es ist ein Teil eines großen Gebäudes. Das Gebäude selbst ist ortsteilprägend und Stätte politischer und gesellschaftlicher sowie kultureller Veranstaltungen, die immer viel Publikum anziehen. Ein Förderverein kümmert sich um das Gebäue, das ein paar hundert Jahre alt ist und damit eines der ältesten seiner Art im Land, und möchte es erhalten. Haben Sie es erkannt?

Tür 12

Tür 12: Förderturm- Seilscheiben am Schloss-Museum Salder. Foto: Verena Mai

Das Türchen 12 ist ein bisschen versteckt, aber schon allein wegen seiner Größe eigentlich unübersehbar. Auch hier gibt es einen historischen Aspekt, der ziemlich tief liegt. Also quasi unter der Erde. Und der historische Aspekt liegt nicht darin, dass er in der Nähe eines Museums steht. Erraten Sie es?

Tür 11

Tür 11: Der Wasserturm Lobmachtersen. Foto: Verena Mai / Mai

Das Türchen 11 unseres SZ-Adventskalenders ist einfach überragend. Es ist Wahrzeichen seines Ortsteils und irgendwie nah am Wasser gebaut, sozusagen. unser Rätselobjekt hat historischen Anspruch und einen Verein, der sich liebevoll um ihn kümmert.

Tür 10

Tür 10: Sonnenuhr bei der Stiftskirche Steterburg. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Für unser zehntes Türchen des Salzgitter-Adventskalenders sind wir im Norden der Stahlstadt unterwegs gewesen. In einem Stadtteil, der sehr leicht von der A39 zu erreichen ist. Die Detailaufnahme zeigt eine Sonnenuhr, die bei bedecktem Wetter wohl nicht wirklich ihre Funktion erfüllen kann. Die Sonnenuhr fällt an dem Ort, an dem sie platziert ist, nicht wirklich auf. Denn er ist gespickt mit anderen historischen und kirchlichen Details und weist daher selbst eine lange Geschichte auf.

Tür 9

Tür 9: Figur am Klesmerplatz in Salzgitter-Bad. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Hinter dem 9. Türchen unseres Salzgitter-Adventskalenders verbirgt sich ein etwas anderes Rätsel. Natürlich gelten die gewohnten Regeln unseres Kalenders. Wir wollen also wie immer wissen, was genau unser Motiv zeigt und auf welcher Straße wir es gemacht haben. Für Türchen Nummer 9 fragen wir aber auch: Wo genau blickt die Figur hin, deren Perspektive wir eingenommen haben? Schreiben Sie die Lösung gerne zu den anderen dazu. Doch nun zum Foto: Unser Motiv sollten Sie erneut im Süden Salzgitters suchen. Genauer wollen wir mit der Ortsangabe dieses Mal allerdings nicht werden.

Der Platz, an dem unser Motiv entstanden ist, ist in vielerlei Hinsicht historisch. Nicht nur, weil er schon lange existiert, sondern weil er auch in der näheren Geschichte Salzgitters eine große Rolle gespielt hat. Denn dort hat es einen großen Brand gegeben, dem mehrere alte Fachwerkhäuser zum Opfer gefallen sind. Heute ist nichts mehr von ihnen übrig geblieben. Wie eine Brandnarbe zieht sich die Freifläche dort entlang, wo die Häuser einmal standen. Haben Sie schon eine Idee? Dann besuchen Sie den historischen Ort doch einmal und lösen auch unsere kleine Sonderaufgabe. Viel Spaß dabei!

Tür 8

Diese mit feinen Details bemalte Bahn steht im Moment sehr im Kontrast zum nasskalten und grauen Wetter. Für unser achtes Türchen des Salzgitter-Adventskalenders waren wir wieder im Süden der Stahlstadt unterwegs. Unser Motiv müssen Sie also nicht in Salder oder Lebenstedt suchen. Unser Foto ist aber auch nicht im sehr südlichen Hohenrode oder Ringelheim entstanden.

Tür 8: Lok mit Graffiti vor dem Bahnhof in Salzgitter-Bad. Foto: Anna Richter / Funke Niedersachsen

Auch hinter Türchen Nummer sieben versteckte sich ja bereits ein Motiv aus der Geschichte der Bahn. Diese Lok sah aber eher danach aus, als wäre sie Wind und Wetter vollkommen ungeschützt überlassen. Unser heutiges Motiv kommt dagegen schon sehr gepflegt daher. Die auffallenden Graffitis machen es zu einem richtigen Hingucker. Aber auch hier gilt: Die meisten Menschen werden im Alltag einfach daran vorbeilaufen. Am ehesten wohl, wenn sie den ÖPNV oder den Fernverkehr nutzen wollen. Haben Sie schon eine Idee? Dann schreiben Sie sich unbedingt die Straße und den Foto-Ort auf. Viel Spaß beim Lösen!

Tür 7

Tür 7: Eine Bahn neben Schloss Salder. Foto: Anna Richter / Funke Niedersachsen

Ein rotes, verrostetes Steuerrad, graue dicke Kabel, die an einer alten Kabine entlanggeführt sind und ein kleines Guckloch. Das sind die Hauptbestandteile unseres siebten Bilderrätsels im Salzgitter-Adventskalender. Haben wir uns für dieses Foto auf ein verlassenes, ausrangiertes Bahngleis geschlichen, oder kennen sie das rote Steuerrad vielleicht von irgendwo? Hier ein paar Tipps: Unser Foto ist erneut zwischen Lebenstedt und Gebhardshagen entstanden. Gibt es dort vielleicht irgendwo ein altes Bahngleis? Oder ist diese Denkrichtung vielleicht gar nicht die richtige? Wir waren außerdem an einem historischen Ort für dieses Foto unterwegs. Ob der Ort unbedingt etwas mit Zügen oder der Bahn zu tun hat, lassen wir an dieser Stelle einmal offen. Ein letzter Hinweis: An diesem Wochenende könnten Sie bei einer Adventsveranstaltung auf unser Fotomotiv treffen. Wer also mit offenen Augen durch das weihnachtliche Salzgitter streift, hat gute Chancen, dieses Rätsel zu lösen.

Tür 6

Eine besondere Detailaufnahme versteckt sich hinter dem sechsten Türchen unseres Salzgitter-Adventskalenders. Nachdem es beim vorigen Bilderrätsel vor allem um Graffiti- und Wandkunst ging, geht es hier um eine ganz andere Form der Gestaltung. Die Nahaufnahme ist Teil eines sehr bekannten Ortes in Lebenstedt. Viele Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner laufen dort tagtäglich vorbei, wenn sie zur Arbeit huschen oder ihren Erledigungen nachgehen. Dabei wird unser Motiv von den meisten Fußgängern eher nur nebenbei wahrgenommen. Selten läuft jemand mal direkt darauf zu.

Tür 6: Detail zweier Zwangsarbeiter am Monument. Foto: Anna Richter / Funke Niedersachsen

Schon eine Idee? Dann schreiben Sie sich den genauen Ort auf, an dem unser Bild entstanden ist. Ein letzter Tipp: Der Inhalt unseres Bilderrätsels soll an ein historisches Ereignis erinnern. In den kommenden Türchen haben wir noch einige historische Motive für unseren Kalender geplant. Allerdings erinnern die kommenden Motive an unterschiedliche historische Ereignisse.

Tür 4 und 5

Tür 5: Feuerwehr-Graffiti an der Bahnbrücke bei Calbecht. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Für Türchen vier und fünf wird unser Adventsrätsel etwas künstlerischer. Wir haben zwei Motive fotografiert, die Sie vielleicht noch nicht so oft gesehen oder haben. Die Schneeflocke findet sich an einem Ort in Lebenstedt, zu dem sie thematisch gut passt. Nicht nur wegen des nasskalten Winterwetters. Unser fünftes Türchen zeigt drei Feuerwehrleute, die gemeinsam einen Brand löschen. Zum Inhalt: Dieses Bild soll eine Freiwillige Feuerwehr zeigen. Wer sich auf die Suche nach unserem Motiv begeben will, der sollte in Salzgitters Süden Anfangen – noch hinter Gebhardshagen. Die tapferen Feuerwehrleute löschen ihr Feuer übrigens an einer Unterführung.

Tür 4: Die Schneeflocke an der Eishalle. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen



Tür 3

Tür 3: Ausblicksturm am Salzgittersee. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Hinter dem dritten Türchen unseres Salzgitter-Adventskalenders verbirgt sich eine etwas ungewöhnliche Perspektive. Das Foto ist an einem sehr bekannten Ort in Lebenstedt entstanden. Von dort aus kann man den Stadtteil sehr gut überblicken. Selten schauen Besucher an diesem Ort in die Richtung unseres Fotos. Denn auf der anderen Seite gibt es ein viel spannenderes Motiv, das sich in jeder Jahreszeit auch in den sozialen Medien oft wiederfindet. Haben Sie eine Idee? Dann schreiben Sie sich den genauen Ort auf, an dem das Foto entstanden ist. Ein kleiner Tipp noch: Für dieses Rätsel lohnt sich wahrscheinlich ein Besuch bei Ihrer vermuteten Lösung. Denn das Motiv lässt sich nicht nur an einem Ort in Lebenstedt finden. Vielleicht gibt es ja ein oder zwei Details, die auf den genauen Standort hinweisen.

Tür 2

Tür 2: Drache am Ritterburgspielplatz Gebhardshagen. Foto: Marvin Weber / Funke Niedersachsen

Für unser zweites Adventskalendertürchen haben wir uns auf die Reise zum Nest eines großen Drachen gemacht. Dieser gutmütige Gefährte lebt irgendwo zwischen Salder und Salzgitter-Bad an einem Ort für Prinzessinnen und Prinzen. Vielleicht haben Sie diese Kreatur in der Adventszeit selbst sogar unbewusst schon besucht. Haben Sie schon erraten, wo wir das Biest einfangen konnten?

Tür 1

Unser erstes Adventstürchen zeigt ein großes Gebilde in Blau. Ein Hingucker und Symbol. Salzgitteraner dürften es kennen, aber auch im Ausland ist das Gesuchte nicht unbekannt – allerdings würde man dort vielleicht nicht den Namen der Stadt Salzgitter damit verbinden, sondern den einer Nachbarstadt. Unsere Frage lautet: Worum handelt es sich und in welchem Ortsteil und in welcher Straße ist es zu finden?

Tür 1: Der Peiner Greifer vor der SMAG in der Windmühlenbergstraße in Salzgitter-Bad. Foto: Verena Mai

