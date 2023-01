Welche Schulen gibt es in Salzgitter? Ein Überblick

Salzgitter. Rund 14.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besuchen in Salzgitter eine Schule. Doch welche Bildungseinrichtungen gibt es? Ein Überblick.

Etwa 14.000 Schülerinnen und Schüler besuchen in Salzgitter allgemein- und berufsbildende Schulen. Welche Bildungsorte es in der Stahlstadt gibt, hat die Redaktion mithilfe der Stadt Salzgitter in einer Übersicht zusammengestellt.

Das sind die Grundschulen in Salzgitter

1: Grundschule St. Michael: Goethestraße 35, Lebenstedt. E-Mail: gs.st.michael.salzgitter@t-online.de; Telefonnummer: (05341) 45470. Schülerzahl: 223.

2; Grundschule Am Ostertal mit Außenstelle: Hinteres Ostertal 2, Lebenstedt. Sekretariat@gs-ostertal.de; (05341)44686. Schüler: 410.

3: Grundschule am See: Ulmenried 4 bis 6, Lebenstedt. Sekretariat@gsamsee.de; (05341)42748. Schüler: 308.

4: Kranichdammschule: Mammutring 2 bis 8, Lebenstedt. Schulleitung@kranichdammschule.de; (05341)65866. Schüler: 348.

5: Grundschule Am Fredenberg: Goerdelerstraße 39, Lebenstedt. Info@gsfredenberg.de; (05341) 51733. Schüler: 323.

6: Grundschule Dürerring: Dürrering 25, Lebenstedt. Sekretariat@gsduererring.de; (05341) 59 799. Schüler: 261.

7: Grundschule Hallendorf: Westernstraße 8 bis 10, Hallendorf. Grundschule-hallendorf@t-online.de; (05341) 17 027. Schüler: 164.

8: Grundschule Lichtenberg mit Außenstelle Lesse: Upn Kampe 14, Lichtenberg. Grundschule.lichtenberg@t-online.de; (05341) 58377. Schüler: 248.

9: Grundschule Altstadtschule mit Außenstelle Wiesenstraße: Altstadtweg 1 bis 3, Bad. Altstadtschule-salzgitter.info@t-online.de; (05341) 396101. Schüler: 454.

10: Grundschule Am Ziesberg mit Außenstelle Waldschule: Hagenstraße 33 bis 41, Flachstöckheim. Gsamziesberg@web.de; (05341) 31301. Schüler: 450.

11: Grundschule Am Gutspark: Opperklappe 8, Flachstöckheim. Sekretariat@sag-sz.de; (05341) 9635. Schüler: 126.

12: Grundschule Ringelheim: Silberkamp 2, Ringelheim. Gsringelheim@web.de; (05341) 33474. Schüler: 87.

13: Grundschule Am Sonnenberg: Sonnenbergweg 23 bis 25, Gebhardshagen. Schulleitung@gssonnenberg.de; (05341) 72907. Schüler: 319.

Bildungsorte in Salzgitter. Foto: Jürgen Runo

14: Grundschule Steterburg: Breslauer Straße 58, Thiede. Schulleitung@gssteterburg.de; (05341) 265501. Schüler: 241.

15: Grundschule Thiede: Dr. Heinrich-Jasper-Straße 16, Thiede. Schulleitung_gs_thiede@web.de; (05341) 26150. Schüler: 227.

16: Grundschule Nord: Pestalozzistraße 20, Lebenstedt. Sekretariat@gs-sznord.de. Schüler: 147.

17: Heinrich-Albertz-Schule: Watenstedter Straße 26, Watenstedt. Verwaltungs@evgs.de; (05341) 1889205. Schüler: 38.

Das sind die Förderschulen in Salzgitter

18: Pestalozzischule (Schwerpunkt Lernen): Pestalozzistraße 8-16, Lebenstedt. Sekretariat@pestalozzischule-salzgitter.de; (05341) 65802. Schüler: 76.

19: Kranichdammschule (Schwerpunkt Sprache): Mammutring 2 bis 8, Lebenstedt. Schulleitung@kranichdammschule.de; (05341) 65866. Schüler: 95.

20: Maria-Montessori-Schule (Schwerpunkt Geistige Entwicklung): Storchenkamp 12, Lebenstedt. Montessori-schule-sz@t-online.de; (05341)659848. Schüler: 126.

Das sind die Hauptschulen in Salzgitter

21: Hauptschule An der Klunkau: Klunkau 5 bis 7, Lebenstedt. Hs-klunkau@web.de; (05341)178675. Schüler: 320.

22: Hauptschule Am Fredenberg: Hans-Böckler-Ring 14 bis 16, Lebenstedt. Verwaltung@hs-fredenberg.de; (05341)8397288. Schüler: 218.

23: Dr.-Klaus-Schmidt-Hauptschule: Erikastraße 10 bis 12, Salzgitter-Bad. Dr.klaus-schmidt-hauptschule@gmx.de; (05341) 35010. Schüler: 232.

24: Hauptschule Thiede: Am Sportpark 5, Thiede. Sekretariat@hs-thiede.de; (05341) 264255. Schüler: 147.

25: Schule am Gutspark: Opperklappe 8, Flachstöckheim. Sekretariat@sag-sz.de; (05341) 9635. Schüler: 78.

Das sind die Realschulen in Salzgitter

26: Emil-Langen-Realschule: Saldersche Straße 5a, Lebenstedt. Sekretariat@elrs.de; (05341) 8397570. Schüler: 643.

27: Gottfried-Linke-Realschule:Hans-Böckler-Ring 8 bis 10, Lebenstedt. Sekretariat@glrsz.de; (05341) 8397211. Schüler: 552.

28: Realschule Salzgitter-Bad: Friedenstraße 4 bis 5, Bad. Verwaltung@rs-sz-bad.de; (05341) 35500. Schüler: 522.

29: Realschule Gebhardshagen: Bodenbacher Ring 2 bis 8, Gebhardshagen. Sekretariat@rsg-sz.de; (05341) 70749. Schüler: 323.

30: Realschule Thiede, Panscheberg 56. Thiede. Rs-thiede.sekretariat@t-online.de, (05341) 29300. Schüler: 245.

Das sind die Gymnasien in Salzgitter

31: Gymnasium Am Fredenberg: Hans-Böckler-Ring 14 bis 16, Lebenstedt. Verwaltung@gymfred.de; (05341) 8397260. Schüler: 543.

32: Kranich-Gymnasium: An der Windmühle 23 bis 27, Lebenstedt. E-Mail: schulleitung@kranichgym.de; Telefonnummer: (05341) 8397500. Schülerzahl: 1.007.

33: Gymnasium Salzgitter-Bad: Am Eikel 22, Bad. E-Mail: sekretariat@gymszbad.de; Ruf (05341) 8397620. Schülerzahl: 1.103.

IGS

34: Integrierte Gesamtschule Salzgitter, Pestalozzistraße 20, Lebenstedt. E-Mail: igs-salzgitter@t-online.de; Telefonnummer: (05341) 8397800. Schülerzahl: 981.

Berufsbildende Schulen

35: BBS Fredenberg: Hans-Böckler-Ring 18/20, Lebenstedt. E-Mail: verwaltung@bbs-fredenberg.eu; Telefonnummer: (05341) 8397300. Schülerzahl, Teilzeit: 1.188; Vollzeit: 966.

36: Ludwig-Erhard-Schule: Johann-Sebastian-Bach-Straße 13/17, Lebenstedt. E-Mail: verwaltung@les-sz.de; Telefonnummer: (05341) 8397100. Schülerzahl, Teilzeit: 424; Vollzeit: 423.

Weitere Einrichtungen

37: Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe, Tom-Mutters-Schule: Sandgrubenweg 42, Gebhardshagen. E-Mail: tom-mutters-schule@lebenshilfe-sz.de; Telefonnummer: (05341) 872240. Schülerzahl: 91.

38: Ostfalia, Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien in Salzgitter: Karl-Scharfenberg-Straße 55 bis 57, Calbecht. E-Mail: info@ostfalia.de; Telefonnummer: (05331) 9 390. Zahl der Studierenden in Salzgitter zum Wintersemester 22/23: 1877.

39: Volkshochschule der Stadt Salzgitter: Thiestraße 26a, Lebenstedt. E-Mail: vhs@stadt.salzgitter.de; Telefonnummer: (05341) 8393604.

40: Musikschule der Stadt Salzgitter: Wehrstraße 27, Lebenstedt. E-Mail: infomusikschule@stadt.salzgitter.de; Telefonnummer: (05341) 8393435.

