Lobmachtersen. Nach dem Großbrand in Lobmachtersen haben die Experten der Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hier die ersten Informationen.

Die Ortsdurchfahrt von Lobmachtersen war am Silvestertag lange Zeit voll gesperrt.

Feuerwehrleute werden verletzt Werkstatt brennt in Salzgitter – Erste Erkenntnisse zur Ursache

Der Silvesterabend hatte für die Berufsfeuerwehr Salzgitter mit einem Großeinsatz begonnen. In Lobmachtersen war am späten Nachmittag eine Autowerkstatt mit angeschlossenem Gebrauchtwarenhandel in Flammen aufgegangen. Nun haben die Experten der Polizei mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Ein erstes Ergebnis: „Die bisherigen Ermittlungen lassen das Abbrennen von Pyrotechnik als Brandursache ausschließen“, melden die Beamten. Zum entstandenen Schaden berichten die Experten: „Er bewegt sich im sechsstelligen Bereich.“ Während der Löscharbeiten sind zwei Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr durch Stromschläge leicht verletzt worden, heißt es im Bericht der Polizei weiter.

Die Rauchwolke war für die Einsatzkräfte am Samstag schon aus der Ferne bei der Anfahrt zu sehen. Das Gebäude direkt gegenüber einer Tankstelle brannte beim Eintreffen der Löschtrupps bereits in voller Ausdehnung, sagt Einsatzleiter Simon Rebel. Mit Wasserwerfer und mehreren Trupps unter Atemschutz arbeitete die Feuerwehr – schwierig gestaltete sich dabei zunächst die Wasserversorgung, für die auch eine Zisterne genutzt wurde.

Mehrere Löschtrupps gingen die Flammen in der Autowerkstatt in Lobmachtersen an. Foto: Rudolf Karliczek

Die gegenüber liegende hem-Tankstelle wurde evakuiert und abgeschaltet. Die letzten Brandherde mussten von den benachbarten Grundstücken gelöscht werden – die Feuerwehr verschaffte sich Zugang. Die Werkstatt selbst war so stark einsturzgefährdet, dass die Feuerwehrkräfte nicht hinein konnten.

Die Ortsdurchfahrt Lobmachtersens war über Stunden gesperrt. Am frühen Abend war die Brandbekämpfung dann abgeschlossen.

Großer Trubel am frühen Silvesterabend in Salzgitter-Lobmachtersen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Foto: Rudolf Karliczek

