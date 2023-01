Symbolbild: Unbekannte Täter sind in Lebenstedt in eine Kita eingebrochen und haben in den Räumen offenbar eine Tür eingetreten.

Polizeimeldungen Unbekannte brechen an Silvester in Salzgitteraner Kita ein

Unbekannte Täter brachen über den Jahreswechsel gewaltsam in die Kindertagesstätte im Wilhelm-Kunze-Ring ein. Laut Polizei seien die Täter über ein Fenster in die Räume gelangt. Offenbar konnten die Täter keine wertvolle Beute finden, gestohlen wurde laut aktuellen Erkenntnissen nichts. Trotzdem wüteten die Unbekannten in den Räumen: Mutmaßlich traten sie eine Tür ein und verursachten einen Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Tat zwischen dem 31. Dezember, 18 Uhr und dem 1. Januar, 17 Uhr, nimmt die Polizei Salzgitter entgegen.

Unbekannte zerkratzen VW-Tiguan in Fredenberg

Ebenfalls in der Nacht zwischen Silvester und Neujahr ist in Fredenberg ein VW-Tiguan beschädigt worden. Laut Polizei hatte der 32-jährige Besitzer sein Auto am Fahrbahnrand im Rembrandtring geparkt. Am Vormittag des Neujahrstages stellte der Mann fest, dass die Beifahrerseite des Autos großflächig zerkratzt worden war. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

