Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Salzgitter

In Salzgitter Kollidierten am Montag drei Autos.

Drei Autos sind am Montagmittag in Salzgitter miteinander kollidiert. Zwischen Salder und Bruchmachtersen stießen die Pkw in einer Kurve zusammen. Ein 19-Jähriger verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn und stieß zunächst mit dem entgegenkommenden Wagen eines 50-jährigen Mannes zusammen. Nach dieser ersten Kollision stieß das Auto des 19-Jährigen frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 27-jähriger Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der 19-jährige Unfallverursacher trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Den Sachschaden schätzt die Polizei vorläufig auf rund 25.000 Euro. Wie die Feuerwehr vor Ort informiert, brachte der Rettungsdienst alle fünf Insassen in ein Krankenhaus.

Die drei Unfallbeteiligten Pkw wurden abgeschleppt. Foto: Rudolf Karliczek

Ein Abschleppdienst entfernte die Fahrzeuge demnach vom Unfallort. Die Feuerwehr nahm aus den Autos auslaufende Betriebsstoffe auf. Etwa anderthalb Stunden lang war die Strecke für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

