Salzgitter: Auf diese Veranstaltungen können Sie sich 2023 freuen

Salzgitter. Sie planen ihr Jahr 2023 und möchten wissen, was in der Stadt Salzgitter los ist!? Hier gibt es einen Überblick.

Was ist los in diesem Jahr in Salzgitter? Nach Jahren der Pandemie-Pause wollen viele Veranstalter in Salzgitter in 2023 wieder richtig durchstarten. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, was schon feststeht. Noch sind nicht alle Veranstaltungen festgezurrt. Werden weitere Termine bekanntgegeben, werden wir die Liste ergänzen. Hier ein Überblick über die (derzeit) geplanten größeren Veranstaltungen in 2023 in Salzgitter:

Januar

15. Januar bis 19. Februar: „Lieblingsorte in Salzgitter“; Ausstellung im städtischen Museum Schloss Salder. Eröffnung: 15. Januar, 11 Uhr. Eine besondere Ausstellung von und mit Salzgitteranerinnen und Salzgitteranern: 55 Bürgerinnen und Bürger stellen ihre Lieblingsorte in Salzgitter vor.

13. Januar bis 6. April: „Werner Bothe“ – Ausstellung in der Stadtbibliothek Lebenstedt. Eröffnung am 13. Januar, 18 Uhr.

März

11. März: Bock auf Rock – Jugend-Festival; 17.30 Uhr. Der gemeinnützige Verein „Bock auf Rock“ lädt in die Arche 4, Martin-Luther-Platz 4, in Salzgitter-Bad zu seinem Jugend-Festival ein.

April

9. April: Fackelschwimmen im Salzgittersee, Reppnersche Bucht.

Im April startet in Salzgitter wieder der Motorrad-Gedenkfahrt. Foto: Michael Kothe

29. April: Motorrad-Gedenkfahrt. Der Rathausvorplatz in Lebenstedt wird wieder Schauplatz des 24. Verkehrssicherheitstages und Ausgangspunkt der 34. Motorraddemofahrt zum Gedenken an die 2022 verunglückten Bikerinnen und Biker in der Kirche St. Martini in Braunschweig sein. Zum Abschluss wird es auf dem Rathausvorplatz eine Bikerparty geben.

Mai

13. und 14. Mai: Museumsfest im Städtischen Museum Schloss Salder.

Juni

2. bis 4. Juni: Festival der Klesmer- und Weltmusik. Ob das Festival wie gewohnt auf dem Klesmerplatz in Salzgitter-Bad stattfinden kann, steht angesichts der dort geplanten Bauarbeiten noch nicht fest. Fest steht aber: Das Festival findet umsonst, live und open air statt, heißt es auf der Homepage der Stadt.

8. bis 18. Juni: Zeltival im Park – Kulturfestival. Im eigens errichteten Zirkuszelt können bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer in Stadtpark in Lebenstedt (hinter dem Bahnhof) ein abwechslungsreiches Programm erleben. Der Biergarten mit bis zu 250 Plätzen, steht allen Besucherinnen und Besuchern, auch jenen ohne Eintrittskarte, über das Wochenende offen.

17. Juni bis 7. Juli: Stadtradeln. Zum dritten Mal nimmt Salzgitter an der bundesweiten Aktion teil. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an dem Rad-Wettbewerb der Städte teilzunehmen und so viele Kilometer wie möglich für ihre Stadt zu erradeln. Organisatorinnen für das Stadtgebiet sind die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (WIS) und die Stadt Salzgitter.

24. und 25. Juni: Mittelaltermarkt auf der Burg Gebhardshagen; „Spectaculum gebhardi hagensis“.

Nach drei Jahren Pause – hier ein Foto aus 2019 – wird es in diesem Jahr wieder ein Altstadtfest in Salzgitter-Bad geben. Foto: Bernward Comes / Archiv

30. Juni bis 2. Juli: Altstadtfest in Salzgitter-Bad.

Juli

6. bis 9. Juli: 38. Jazz- und Rockworkshop; im Alten Dorf in Lebenstedt.

22. Juli bis 7. August: Kultursommer 2023 – Konzert, Theater, Kleinkunst. Anlässlich des Kultursommers finden wieder Konzerte mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern, Kindertheater und Kleinkunst auf den Bühnen vor der malerischen Kulisse des Schlosses Salder statt. Mit dabei sind unter anderem Angelo Kelly und die Red Hot Chilli Pipers.

28. bis 31. Juli: Schützenfest in Gebhardshagen.

August

11. bis 13. August: Weinfest in Salzgitter-Bad.

18. bis 20. August: Cityfest in Lebenstedt.

25. und 26. August: Flugtage am Salzgittersee.

25. bis 27. August: Volksfest in Lichtenberg.

September

9. und 10. September: Tag des offenen Denkmals.

24. September: Salzgitter spielt; am Salzgittersee.

Oktober

Das Internationale Drummer Meeting findet auch in diesem Jahr wieder statt. Foto: Andrea Leifeld / Archiv

6. bis 8. Oktober: Drummer Meeting; beim 35. Internationalen Drummer Meeting sind unter anderem die Schlagzeug-Größen Larnell Lewis und Thomas Lang aus den USA zu Gast.

November

4. November: Bock auf Rock – Jugend-Festival. Der gemeinnützige Verein „Bock auf Rock“ lädt in die Arche 4, Martin-Luther-Platz 4, in Salzgitter-Bad zu seinem gleichnamigen Jugend-Festival ein.

Dezember

16. und 17. Dezember: Adventstreff Schloss Salder.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de