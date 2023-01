Jahresbilanz So war das Jahr 2022 am Salzgittersee

Eine gemischte Jahresbilanz zieht die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH für den Salzgittersee. So habe 2022 gleich mit einem Verlust begonnen: Klaus Gossow, „einer der unermüdlichsten Akteure“, die sich um den See und seine Entwicklung gekümmert hätten, sei gestorben.

Zudem sei zum Jahresende Wolfgang Philippsen, der über die vergangenen Jahrzehnte gegen viele Windmühlen gekämpft habe, so heißt es in der Mitteilung, um die Attraktivität des Salzgittersees überregional zu steigern, in den Ruhestand gegangen.

Am Ostersonntag habe wieder das Fackelschwimmen stattgefunden zum Saisonbeginn. Auf der Insel im Salzgittersee gewann Carl Rose den Titel des Islanders bei der 23. Island Challenge der Discgolfer. Zwölf fest installierte Körbe für den kostenlos nutzbaren Jedermann-Parcours gehen auf das Konto von Philippsen, und zwölf Jahre hielt bzw. hält die Serie, dass noch nie ein Islander seinen Titel verteidigen konnte, heißt es.

Beachbar will mehr bieten

Die Beachbar sei erweitert worden. Die Betreiber seien nun gerüstet für den Winterbetrieb und warteten nur noch auf grünes Licht aus Verwaltung und Politik, um neben leckeren Cocktails auch an kalten Tagen Glühwein kredenzen zu dürfen.

Wer nicht den Weg um den ganzen See absolvieren, sich aber dennoch sportlich betätigen möchte, kann dies nun mit der in diesem Jahr neu errichteten Sportbox auf der Freisportanlage tun. Per App heiße es „Seesam, öffne dich“, um diverse Fitnessgeräte auszuprobieren.

Neue Spiele-App herausgegeben

Auch sei zum Beginn der Osterferien eine neue Spiele-App herausgekommen: „Salzgitter Spürnasen“ heiße sie und lade Entdecker auf eine Abenteuer-Tour zu den schönsten und interessantesten Orten Salzgitters ein. Eingebettet in spannende Geschichten und begleitet von Tier-Charakteren müssten knifflige Rätsel gelöst werden, der richtige Weg gefunden und Mini-Spiele gemeistert werden. Vornehmlich Kinder und Familien mit Kindern wolle die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH damit ansprechen.

Schüler bemalen Bänke

Schüler der Grundschule am See haben im vergangenen Jahr 15 Bänke bemalt und zwischen Café del Lago und Helios-Klinikum aufgestellt. Jede Bank habe ein anderes Motiv zum Thema Kinderrechte.

„Triathlon macht Schule“ heiße ein Projekt, das den Nachwuchs an eine anstrengende, aber dafür enorm Selbstbewusstsein gebende Sportart heranführen möchte. Im Klassenverbund war die olympische Distanz von 1500 Metern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen zu absolvieren. Alle Teilnehmer hätten in kleinen Runden dazu beigetragen die Gesamtstrecke zu erreichen.

Rekord-Teilnehmerzahl

Die Erwachsenen seien als Einzelkämpfer nach sechs Jahren Abstinenz wieder auf die halbe Olympia-Strecke beim Volkstriathlon gegangen. Es habe eine Rekord-Teilnehmerzahl gegeben.

Flugtage und Musikfestivals

Auch die Flugtage am Salzgittersee seien sehr gut besucht worden. Für Musik hätten das Festival Rock da See sowie das 1. Brawo-Seefestival gesorgt. Letzteres habe das Seefest abgelöst. Sehr gute Zahlen habe erneut der Reisemobilstellplatz verzeichnet. Speziell im Sommer sei er an vielen Tagen zu 100 Prozent ausgelastet gewesen. Aus allen Teilen Deutschlands und sogar Europas hätten Reisemobilisten ihre Visite abgegeben. Abschließend habe Wolfgang Philippsen die Verantwortung an Mareike Mann übergeben.

