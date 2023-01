Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad lädt zur Preisverleihung ein

Tausende Teilnahmekarten für die Adventskalender-Aktion der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad sind im Dezember ausgegeben worden, der Rücklauf war sehr gut, berichtet der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Heinz Strauß. Anders als in den vergangenen Jahren galt es diesmal, Buchstaben in Geschäften in Salzgitter-Bad zu sammeln und so ein Lösungswort herauszufinden. Jeweils ein Wichtel machte in den Schaufenstern auf die Aktion aufmerksam. Jeden Tag kam in einem anderen Geschäft ein Buchstabe hinzu.

Die Preise der Advents-Aktion in Salzgitter-Bad werden auf dem Marktplatz vergeben

Die große Preisverleihung findet nun am Freitag, 6. Januar, von 18 Uhr an auf dem Marktplatz in Salzgitter-Bad statt. Die Werbegemeinschaft wünscht sich, dass möglichst viele Menschen zur Preisverleihung kommen. Ein Anreiz: Unter den Besuchern des Neujahrsempfanges verteilen die Veranstalter auch Lose. Zu gewinnen gibt es dann zusätzlich kleine Geschenke. Außerdem gibt es am Freitag zahlreiche Buden und Attraktionen für Kinder, verspricht Strauß.

Neuerungen gibt es dieses Mal auch, was die Preise angeht: Die Werbegemeinschaft möchte es vielen Salzgitteranern ermöglichen zu gewinnen. „Die Peise sind daher breit gestreut. Wir fangen mit einem 25-Euro-Stadtgutschein an und enden mit dem Hauptpreis von 300 Euro“, berichtet der Vorsitzende.

Es gibt am Freitag auch Buden und Aktionen für die Kinder

Bewusst hat sich das Vorstands-Team der Werbegemeinschaft gegen Sachpreise entschieden. „Mit einem Einkaufsgutschein kann jeder etwas anfangen“, begründet der stellvertretende Vorsitzende, Egbert Blüthner. Einen Teilnahme-Gutschein hat übrigens bekommen, wer in einem der teilnehmenden Geschäfte im Wert von mindestens zehn zehn Euro eingekauft hat.

