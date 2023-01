Verletzte: Auto kollidiert in Salzgitter frontal mit anderem Pkw

Salzgitter. In Salzgitter stieß ein Pkw am Freitag frontal mit einem anderen zusammen. Dabei wurden alle beteiligten verletzt.

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Foto: Rudolf Karliczek

Zwei Pkw sind am Freitagmittag auf dem Watenstedter Weg in Salzgitter miteinander kollidiert. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Salzgitter-Bad auf Höhe der Abfahrt auf die Nord-Süd-Straße. Dort stieß eines der beiden Autos frontal in die Seite des anderen Wagens, teilt die Feuerwehr vor Ort mit. Die drei unfallbeteiligten Personen wurden demnach alle leicht verletzt. Eine von ihnen brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.

