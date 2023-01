Nach Corona und Sanierung Bürgerkino in Salzgitter-Bad startet voll saniert wieder durch

Ursula Liebscher und Claus Griesbach, Geschäftsführer der Cinema Salzgitter-Bad GmbH, haben es sich in den neuen Sesseln des Kinosaals bequem gemacht.

Salzgitter-Bad. Corona, Wasserschäden, Sanierung – das kleine Kino in der Angerpassage in Salzgitter-Bad hat schwierige Zeiten hinter sich. So geht es nun weiter.