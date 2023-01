Liebenburg. Auf der Kreisstraße 32 ist am Mittwochmorgen eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in den Graben geschleudert. Sie wurde verletzt.

Auf der Kreisstraße 32 bei Liebenburg hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignet.

Polizei Liebenburg Liebenburg: Fahrerin weicht Wild aus und schleudert in Graben

Schlimmes mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren erwarten, als am Mittwochmorgen gegen sieben Uhr gleich über drei Ortschaften im Gemeindegebiet, Liebenburg, Othfresen und Dörnten, die Sirenen aufheulten. Die Alarmierung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ führte auf die Kreisstraße 32 nahe der ehemaligen Ausflugsgaststätte „Ohlei“.

Vor Ort gestaltete sich die Lage für Einsatzleiter Fabian Markus, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Dörnten, weniger dramatisch: Eine 21-jährige Fahrerin eines Werkstatt-Kastenwagens hatte die K32 aus Goslar kommend in Richtung Döhren befahren, als sie einem Stück Wild ausweichen wollte, das plötzlich ihre Fahrbahn kreuzte. Durch ihre offensichtlich starke Lenkbewegung schleuderte der VW Caddy rechts der Fahrtrichtung in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Entgegen der ersten Meldung an die Rettungskräfte konnte sich die junge Frau eigenständig aus dem Unfallfahrzeug befreien. Leichtverletzt wurde sie noch vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

Die Einsatzkräfte aus Dörnten regelten den Verkehr an der Einsatzstelle und stellten mit den verbleibenden Othfresener Kameraden den Brandschutz sicher. Zwei Polizeibeamte aus Goslar nahmen den Unfall auf. Für den Zeitraum des Einsatzes bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen kam es auf der K32 noch für eine gute Stunde zu Einschränkungen im Berufsverkehr.

