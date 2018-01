Bucheckern, das Manna der Nachkriegszeit

Ich bin im Jahre 1939, also im Jahr des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges, in Laband-Gleiwitz, Oberschlesien, geboren. Als sechsjähriger Junge habe ich im Januar 1945 den Einmarsch der Roten Armee in Oberschlesien erlebt mit den für solche Ereignisse typischen Gräuel. Mein 44-jähriger Vater wurde...