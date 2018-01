Für Kippen von Amerikanern gab es nach dem Krieg Geld

Am 11. April 1945 war der Krieg für uns zu Ende. Ich war damals 9 Jahre alt. Am 11. April fuhr also eine Panzerkolonne durch unser Dorf. Unsere „Kellergemeinschaft“ war oben im Gastraum, wir haben alles beobachtet. Ein Soldat kam mit vorgehaltener Maschinenpistole ins Gasthaus, er fragte nach...