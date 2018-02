Autofahrer fährt schnell und in Schlangenlinien

Salzgitter-Bad Zu schnell und in Schlangenlinien fuhr ein Wagen in der Nacht zu Samstag auf der Nord-Süd-Straße, der einer Funkstreife auffiel. Der Fahrer (48) stand laut Polizei denn auch „deutlich unter Alkoholeinfluss“. Ein Test zeigte 1,71 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den...