Heimatpfleger: Vortrag über Fundstücke

Der Heimatforscher Hans-Georg Knöß hält am Montag, 12. März, jeweils um 15 Uhr und 17 Uhr einen Vortrag zum Thema „Nachdenkliches und Kurioses – Fundstücke bei der Recherche“. Die Veranstaltung findet wie gewohnt in der Bibliothek in Salzgitter-Bad statt. ...