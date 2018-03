Bach-Kantate im Chor singen

Groß Mahner Möchten Sie an einem Bach-Kantaten-Projektchor teilnehmen? Das ist die Gelegenheit: An zwei Donnerstags-Proben (am 22. März und 5. April) um 19 Uhr, Lange Wanne 56, in Salzgitter-Bad wird die Bach-Kantate BWV 42 „Am Abend aber desselbigen Sabbats“ einüben, um sie am Sonntag, 8. April, um 11 Uhr in...