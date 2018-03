Salzgitters Literaturfest beginnt am 7. September

Salzgitter-Bad Das diesjährige Literaturfest findet vom 7. bis 9. September in der Kniestedter Kirche statt. Vorgesehen sind drei Veranstaltungen in Folge. „Ich bin doch nicht hier, um Sie zu amüsieren“: Mit diesem Titel geht das Literaturfest Freitag, 7. September, 19.30 Uhr, in...