Polizei sucht Unfallzeugen

Salzgitter-Bad Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Wolfenbüttel fuhr am Sonntag gegen 12 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Richtung Beinum. Eine unbekannte Autofahrerin wechselte mit ihrem PKW von der Abfahrt der Nord-Süd-Straße auf die Braunschweiger Straße und übersah dabei vermutlich den PKW des 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unbekannte hielt zunächst an, setzte aber ihre Fahrt fort, als der Wolfenbütteler ein Warndreieck aus seinem Kofferraum holte, um die Unfallstelle abzusichern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen älteren, grauen Mercedes handeln. Auffällig ist, dass die Beifahrertür hellblau gewesen sein soll. Die Fahrerin soll eine schlanke Gestalt und rötliche Haare haben und circa 40 bis 50 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter- Bad unter Tel: (05341) 82 50 entgegen.

