Vorverkauf für Literaturfest läuft

Der Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter veranstaltet in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad vom 7. bis 9. September das Literaturfest mit drei Veranstaltungen in Folge. Den Auftakt macht am 7. September, 19.30 Uhr Nora Gomringer mit ihrem Programm: „Ich bin...