Groß und Klein amüsieren sich auf dem Frühlingsmarkt

Den neuen Termin für den Frühjahrsmarkt auf dem Festplatz am Pfingstanger in Salzgitter-Bad – diesmal vor Ostern – hatten die Schausteller gut gewählt. Denn am Samstag und Sonntag schien die Sonne, und auf dem Festplatz herrschte gute Stimmung, die bis in der Altstadt hinüberschallte. Allerdings...