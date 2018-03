440 Passagiere fahren ein letztes Mal mit der Dampflok durch die Region

So viele Menschen stehen sonst eher selten am Bahnsteig des Bahnhofes von Salzgitter-Bad. 440 Passagiere nahmen an der Abschiedsfahrt der Dampflok Nummer 41096 teil – ausverkauft. Vorerst fährt das Schmuckstück der Dampflok-Gemeinschaft Klein Mahner nicht mehr, denn die Hauptuntersuchung ist nun...