Heilkräuter-Apotheke feiert den 75. Geburtstag

Die Heilkräuter-Apotheke am Martin-Luther-Platz besteht am 1. April 75 Jahre. Das markante Gebäude, das etwas erhöht direkt an der Kreuzung Breite Straße/Martin-Luther-Platz nach Plänen des Gründers, des damaligen Oberstabsapotheker Ernst-August Hattop, erbaut wurde, gehört in die Gründerzeit der...