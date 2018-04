200 demonstrieren gegen NPD - die kommt zu spät

Rund 250 Teilnehmer folgten am Samstag am „Esel“ an der Vorsalzer Straße in Salzgitter-Bad einem kurzfristigen Aufruf der IG Metall Salzgitter-Peine und des Aktionsbündnisses „Salzgitter passt auf“ zur Kundgebung gegen einen von der NPD angekündigten Aufmarsch. Foto: Kleinert

Salzgitter-Bad Die NPD kam mit einer Stunde Verspätung: Das Bündnis "Salzgitter passt auf“ setzte mit mehr als 200 Personen am Bahnhof in Salzgitter-Bad ein Zeichen

Salzgitter steht auf - gegen Rechts, für die Demokratie. Und alles blieb friedlich. Rund 200 Teilnehmer folgten am Samstag am „Esel“ an der Vorsalzer Straße in Salzgitter-Bad einem kurzfristigen Aufruf der IG Metall Salzgitter-Peine und des Aktionsbündnisses „Salzgitter passt auf“ zur Kundgebung gegen einen von der NPD angekündigten Aufmarsch. Deren Mitglieder wollten das benachbarte Bahnhofsgelände nutzen, um dort für den sogenannten „Tag der deutschen Zukunft“ werben, einem bundesweitem Naziaufmarsch, der am 2. Juni in Goslar stattfin­den soll. Rund eine Stunde später als angekündigt tauchte 20 NPD-Vertreter dann mit dem Zug aus Braunschweig auf - da war die Gegendemonstration längst beendet. Die Kundgebung der Rechtsausleger fiel dann aber aus. Gesichert wurden die Proteste von einem starken Polizeiaufgebot.

Eine Chronik des Tages

12.45 Uhr: So allmählich füllt sich der Platz am „Esel“. Die Sonne strahlt, das Thermometer zeigt knapp über 20 Grad an. In den umliegenden Café und Kneipen sitzen Salzgitteraner – teils Unbeteiligte, teils Teilnehmer an der gleich beginnenden Kundgebung. Die IG Metall hat einen Lkw mit Rednerplattform aufgefahren, letzte Handgriffe an der Technik sollen für guten Ton sorgen. Transparente werden an der Ladefläche angebracht.

12.50 Uhr: In der Menschenmenge macht die Nachricht die Runde, dass eine kleine Zahl NPDler am Bahnhof eingetroffen sei. Sehen lassen sie sich indes nicht.

12.55 Uhr: Einige „Metaller“ schwenken Fahnen, auch Vertreter einiger Ratsfraktionen sind gekommen. Sie haben Transparente dabei, darauf deutliche Botschaften: „Gegen Rechts, für mehr Toleranz“ oder „Salzgitter ist bunt, nicht braun“. Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel - er lebt im Süden der Stadt – kommt zu Fuß und mischt sich unter die Menge der Teilnehmer.

13.05 Uhr: Wolfgang Räschke, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine, eröffnet die Kundgebung. Seine Botschaft: „In Salzgitter ist kein Platz für Nazis. Das gilt für alle Rechtsextremisten. Nicht nur für die der NPD, sondern auch für die der AfD.“ Einmal in Fahrt, legte Räschke nach: „Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen.“

13.20 Uhr: Frank Klingebiel betritt das Podium. Er drückt seinen Stolz aus. „Salzgitter zeigt Gesicht und Haltung gegen rechte Gesinnung und für die Demokratie – und das ist gut so“, ruft er ins Mikrofon.

13.25 Uhr: Aus Richtung Bahnhof kommt ein Mann gelaufen. „Die Rechten sind wieder auf dem Weg nach Braunschweig“ ruft er mitten hinein in die Rede Klingebiels. Der reagiert spontan. „In Salzgitter ist auch kein Platz für sie.“ Klingebiel weiß, er soll nur kurz reden. Doch er redet sich in Rage. „Ich bin es leid, dass die Kommunen vom Staat alleingelassen werden. Ich verstehe nicht, warum die NPD nicht endlich verboten wird“, sagt der Oberbürgermeister. „Das wäre endlich mal ein deutliches Zeichen der Bundespolitik.“

13.40 Uhr: Räschke betritt nochmals das Podium. Er bedankt sich bei allen Teilnehmern für ihr Kommen. „Es ist wichtig, dass wir Flagge zeigen“, sagt der Metaller-Chef. Er kündigt an, dass die Salzgitteraner auch am 2. Juni in Goslar, so es zum NPD-Aufmarsch kommt, beim Gegenprotest dabei sein werden. „Wir werden uns den 400 Stiefel-Faschisten gegenüberstellen“, sagt er, denn: „Die Demokratie muss man pflegen wie die eigenen Zähne. Tut man es nicht, wird sie braun.“

13.45 Uhr: Die Kundgebungsteilnehmer ziehen ab. Viele von ihnen gehen nach Hause, andere verteilen sich auf umliegende Cafés. Die IG Metaller nehmen ihre Transparente ab, wickeln Kabel auf, packen Mikrofone ein.

14 Uhr: Noch immer stehen Polizisten auf der Petershagener Straße, auch am Rand des Versammlungsplatzes und in Bahnhofsnähe.

14.15 Uhr: Über die Nord-Süd-Straße rollen Polizei-Einsatzfahrzeuge – VW-Busse und Mannschaftswagen – in mehreren Kolonnen Richtung Salzgitter-Bad. Ihr Ziel ist der dortige Bahnhof. Einige NPD-Mitglieder hatten sich zuvor in Braunschweig in den Zug gesetzt und auf den Weg gemacht.

14.30 Uhr: 20 NPD-Anhänger treffen ein. Begleitet von mindestens doppelt sovielen Polizisten. Sie werden zu einem abgesperrten Teil auf dem nahen Edeka-Parkplatz geleitet. Ihre Kundgebung fällt dann aber ins Wasser. Mehr als 200 Zaungäste schauen dem Treiben zu. Dutzende Polizeifahrzeuge sind vor Ort, um jeden Kontakt zwischen den Gruppen zu unterbinden.

15 Uhr: Auflösungserscheinungen setzen ein. Die Zahl der Zaungäste schwindet.

15.15 Uhr. Die Polizei geleitet erste NPD-Anhänger zu ihren Autos. Andere nehmen den Zug Richtung Süden. Kurz sind zwei Personen im Gleisbett, die Bahn stoppt den Zugverkehr. Doch nach wenigen Minuten wird er wieder freigegeben.

Das Fazit der Polizei: Alles friedlich. Doch dafür musste eine große Zahl an Beamten sorgen.