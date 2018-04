Dorfgemeinschaft macht Gitter beim Arbeitseinsatz schön

Die Dorfgemeinschaft Gitter sorgte am Wochenende dafür, dass alle kleinen Gebäude wie die Bushaltestelle und das Backhaus am Dorfplatz oder die Hinweistafeln an den Ortseingängen sowie der Bolzplatz im Steinbruch wieder wie neu aussehen. Diese Einrichtungen wurden durch Einwohner des Ortes während der Dorfsanierung in Eigenarbeit hergestellt. Jetzt sorgt die Dorfgemeinschaft dafür, dass nichts...