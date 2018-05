Kraftvolle Farben und glänzende Flächen

Die Künstlerin Marlis Mefs aus Lichtenberg zeigt in der kleinen Galerie im Tillyhaus unter dem Motto „Bewegte Flächen“ großflächige Bilder, in denen sie in kräftigen Farben Spuren der Vergänglichkeit festhält. Erstaunlich ist, wie schön Vergängliches sein kann: Sie malt aufgesprungene Oberflächen,...