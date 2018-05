Starker Rauch durch Kellerbrand

Ein Kellerbrand brach am am Samstag gegen 13.57 Uhr in der Beethovenstraße in Salzgitter-Bad aus. Von den Feuerwehrmännern, die vor Ort löschten, erforderte der Brand große Anstrengungen, denn es entwickelte sich zusätzlich starker, schwarzer Rauch, der sich schnell über zwei Haustreppenhäuser...