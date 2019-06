Auto reißt in Salzgitter-Bad Loch in Supermarkt-Wand

Kleiner Unfall mit großen Folgen: Eine 37-jährige Autofahrerin verlor am Freitagabend gegen 20.21 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in der Altstadt von Salzgitter-Bad beim Rückwärtsfahren die Kontrolle über ihr Fahrzeug, knallte gegen die Mauer des REWE-Gebäudes und riss ein Loch in der Außenwand. Da...