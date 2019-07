Zwei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.

Salzgitter-Bad. Ein Fahrer gab laut Polizei an, dass das andere Fahrzeug nicht beleuchtet gewesen sei. Es werden Zeugen gesucht.

Auffahrunfall auf der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad

Auf der Nord-Süd-Straße an der Pfingstangerkreuzung hat sich nach Polizeiangaben am Samstag um 23.05 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 27-jähriger Fahrer aus Salzgitter mit seinem Auto auf das Fahrzeug einer 49-jährigen Salzgitteranerin auffuhr. Der 27-Jährige habe gegenüber der Polizei angegeben, dass das andere Auto nicht beleuchtet gewesen sei und er deshalb zu spät reagiert habe. Der Sachschaden betrage zirka 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.