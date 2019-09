Salzgitter-Bad: Dieb begeht schweren Raubüberfall auf Spielhalle

Zu einem schweren Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Breslauer Straße ist es in der Nacht zu Montag um 3.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verletzte der Täter dabei den Angestellten der Spielhalle mit einer Glasflasche leicht im Gesicht und entwendete Bargeld. Zur Höhe der Beute können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei weiter. Der Dieb konnte unerkannt entkommen.

Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, Mitte bis Ende Zwanzig, etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, schwarze Haare.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 melden.