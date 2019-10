Salzgitter-Bad: Autofahrer prallt gegen Zaun und Hecke

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, so die Polizei. (Symbolbild)

Auf der Rheinstraße ist es zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug in Höhe der Engeroder Straße nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte zunächst in einen Grundstückszaun und anschließend in die Hecke dahinter. Der Unfallverursacher sei geflüchtet, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, so die Polizei weiter.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 melden.