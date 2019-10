Salzgitter-Bad: Filipa erlebt auf ihrer Reise traumhafte Dinge

Tania Feodora Klinger, Schauspielerin, Clownin und Pädagogin aus Braunschweig, nahm als Prinzessin Filipa am Sonntagnachmittag ihre Zuschauer mit auf eine Reise durch Europa. In der Kindertheaterreihe „Kein Sonntag wie jeder andere“ hatte der Fachdienst Kultur in die Kniestedter Kirche eingeladen....