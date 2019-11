Beim Polizeikommissariat in Salzgitter-Bad wird am Donnerstag, 5. November, die Telefonanlage instand gesetzt. Deshalb steht an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr für etwa 30 Minuten die Amtsnummer (05341) 8250 (einschließlich der Nebenstellen) nicht zur Verfügung, so die Mitteilung. Für diesen Zeitraum ist das Kommissariat über folgende Handynummer zu erreichen: (0163) 3056831.

Der Notruf 110 ist davon nicht betroffen.