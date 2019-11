Salzgitter-Bad: Angeblicher Installateur erbeutet Schmuck

Ein Dieb hat am Dienstag um 9.40 Uhr Schmuckstücke aus einer Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, gab sich der Täter als Wasserinstallateur aus. Unter dem Vorwand, Rohrleitungen überprüfen zu müssen, gelangte er in die Wohnung einer älteren Dame. In einem unbemerkten Augenblick entwendete er den Schmuck. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich, so die Polizei weiter.

Die Polizei rät Mitbürgern dazu, Personen zu überprüfen, die Ihre Wohnung betreten wollen. Im Zweifelsfall sollte der Auftraggeber angerufen werden. Auch kann die Polizei um Hilfe und Rat gebeten werden.