Grausiger Fund bei einer Kleingartenbegehung in Salzgitter-Bad: Laut Polizei wurden am Samstag in einer Holzhütte etwa 15 Kaninchenkadaver gefunden.

Offenbar waren die Tiere über einen längeren Zeitraum nicht versorgt worden. Gegen den 43-jährigen Besitzer leitete die Polizei ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. feu