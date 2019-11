Gymnasiasten aus Salzgitter-Bad laden ein in die Märchenwelt

Das bekannte Märchen, so heißt es in der Mitteilung, sei extra für Schülertheater bearbeitet worden. Es gebe zahlreiche Figuren, schöne Kostüme und ein pfiffiges Bühnenbild, womit die jungen Gäste in die Märchenwelt entführt werden sollen.

„Sie sollen Anteil nehmen an dem Geschick von Prinzessin Übermut, Prinz Harald („Drosselbart“), dem komischen Hofmarschall Nacken-

steif und seiner machtgierigen Freundin Kabaline“, heißt es weiter. Sie könnten lachen über die drei seltsamen Prinzen, die Prinzessin Übermut heiraten wollen. Sie könnten dem Hofnarr Siebenflax helfen, das Schlimmste am Hof zu verhindern und könnten so ein glückliches Ende mitgestalten.

Öffentliche Aufführungen finden statt am ersten Advent, 1. Dezember, 15 Uhr in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad, sowie am Dienstag und Mittwoch, 17. und

18. Dezember, jeweils ab 16 Uhr in der Kulturscheune in Lebenstedt.

Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro. Vorbestellung über das Gymnasium, oder unter www.theatergruppe-sz-bad.de