Ein Hauch gutes, altes Amerika in Salzgitter-Bad

Was macht man, um in der Adventszeit den dominierenden Weihnachtsklängen zu entfliehen? Genau, man versüßt sich den winterlichen Abend mit einem musikalischen Mix aus Bluegrass und Americana Music. So haben es nun rund 150 Musikliebhaber beim „Bluegrass Jamboree Festival“ in der Kniestedter Kirche...