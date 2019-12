Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet um Hinweise zu der Tat an der Braunschweiger Straße.

Im Anschluss an einen Besuch in einer Gaststätte an der Braunschweiger Straße sind vier Personen nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einen heftigen Streit geraten.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr schlugen und traten drei unbekannte Täter demnach auf einen 21-Jährigen ein und verletzten ihn hierbei. Die Polizei leitete nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Hinweise zu den Tätern: (05341) 8250.