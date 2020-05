Diebe dringen in eine Betreuungseinrichtung in Salzgitter-Bad ein

Einbrecher sind im Zeitraum von Donnerstag, 15.30 Uhr, bis Montag, 7.10 Uhr, in eine Betreuungseinrichtung in der Straße Sandbrink eingestiegen. Sie durchsuchten zahlreiche Räume. Derzeit prüft die Polizei, welche Gegenstände entwendet wurden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.