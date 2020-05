DLRG Gebhardshagen modernisiert Vereinsheim

Die Ortsgruppe Gebhardshagen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hatte Mitgliederversammlung. Sie fand bereits vor der Corona-Pandemie statt und wurde vom Vorsitzenden Ronald Hlady geleitet. 13 Mitglieder wurden für ihre vieljährige Mitgliedschaft geehrt, darunter Uwe Brümmer für 40 Jahre Treue und vielfache aktive Tätigkeiten, heißt es in der Mitteilung.

Auch in der Eishalle

Neben dem Stammgewässer im Waldschwimmbad Gebhardshagen war die Ortsgruppe auch am Salzgittersee, im Naturbad Broistedt, am Tankumsee bei Gifhorn, an der Ostsee und auch in der Eishalle in Lebenstedt im Wach- und Sanitätsdienst tätig, berichtet die DLRG zum gemeinsamen Rückblick.

Gut aufgestellt

Und weiter: In den vergangenen Jahren wurde massiv in die Sanierung und Modernisierung des Vereinsheims investiert. Bei nur moderat steigenden Mitgliedsgebühren konnten die Kosten dank interner Einsparungen gestemmt werden. Trotz starker Mitgliedereinbußen durch die Badsanierung sind die Finanzen für die Zukunft weiter gut aufgestellt.