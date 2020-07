Ladendieb schubst Zeugin in Salzgitter-Bad

Drei Unbekannte sollen an einem Ladendiebstahl am Mittwoch, 1. Juli, um 20.30 Uhr in einem Geschäft in der Straße Hinter dem Salze in Salzgitter-Bad beteiligt gewesen sein. Wie die Polizei jetzt mitteilt, soll nach bisherigem Ermittlungsstand einer der Männer in dem Lebensmittelgeschäft Waren im höheren einstelligen Wert entwendet haben. Der zweite Täter soll eine Zeugin geschubst haben, wodurch eine Flucht möglich wurde. Die Geschädigte wurde offensichtlich nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

red